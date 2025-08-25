Mike & Riké Centre culturel Mauvezin Fumel

Mike & Riké

Centre culturel Mauvezin 160 Rue du Centre Culturel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils invitent les spectateurs à se plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Qu’ils soient fans de Sinsemilia ou non, les spectateurs embarquent pour un spectacle chaleureux.

Ces deux-là ont écumé les scénes et festivals de France pendant 30 ans, connu l’énorme succès du tube Tout le bonheur du monde et vécu 1000 aventures avec SINSEMILIA. Dans ce spectacle musical inclassable et atypique, ils invitent les spectateurs à se plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure. Qu’ils soient fans de Sinsemilia ou non, les spectateurs embarquent pour un spectacle chaleureux dont on sort avec le sourire. .

Centre culturel Mauvezin 160 Rue du Centre Culturel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Mike & Riké

In this unclassifiable and atypical musical show, they invite the audience to dive with them into the often funny and sometimes moving memories of their crazy adventure. Whether they are Sinsemilia fans or not, the audience is embarked on a warm show.

German : Mike & Riké

In diesem unklassifizierbaren und atypischen musikalischen Spektakel laden sie die Zuschauer ein, mit ihnen in die oft lustigen und manchmal rührenden Erinnerungen an ihr verrücktes Abenteuer einzutauchen. Ob sie Fans von Sinsemilia sind oder nicht, die Zuschauer begeben sich an Bord und erleben eine warmherzige Show.

Italiano :

In questo spettacolo musicale atipico e inclassificabile, invitano il pubblico a immergersi con loro nei ricordi, spesso divertenti e talvolta commoventi, della loro folle avventura. Che siate fan di Sinsemilia o meno, vi aspetta una sorpresa calda e accogliente.

Espanol : Mike & Riké

En este espectáculo musical inclasificable y atípico, invitan al público a sumergirse con ellos en los recuerdos, a menudo divertidos y a veces conmovedores, de su loca aventura. Tanto si eres fan de Sinsemilia como si no, te espera un espectáculo cálido y acogedor.

L’événement Mike & Riké Fumel a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Villeneuve Vallée du Lot