Miki + 1e partie Alençon

Miki + 1e partie

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Début : 2025-12-12 20:30:00

2025-12-12

La pop moderne et hybride de Miki mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision. Miki sort le 7 Mars son premier EP, après avoir conquis la scène des Trans Musicales de Rennes en décembre dernier. Elle l’a nommé graou , comme l’expression qu’elle utilise quand il lui arrive un truc pas cool mais pas grave . Découvrez cette révélation sur la scène de La Luciole ! .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

English : Miki + 1e partie

