Miki + 1e partie Alençon
Miki + 1e partie Alençon vendredi 12 décembre 2025.
171 Rue de Bretagne Alençon Orne
Début : 2025-12-12 20:30:00
La pop moderne et hybride de Miki mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision. Miki sort le 7 Mars son premier EP, après avoir conquis la scène des Trans Musicales de Rennes en décembre dernier. Elle l’a nommé graou , comme l’expression qu’elle utilise quand il lui arrive un truc pas cool mais pas grave . Découvrez cette révélation sur la scène de La Luciole ! .
