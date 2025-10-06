MIKI – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

MIKI Début : 2026-03-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Paris 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision. Miki sorti son premier EP en Mars. Elle l’a nommé « graou », comme l’expression qu’elle utilise quand il lui arrive « un truc pas cool mais pas grave ». Miki continue d’écrire son histoire et prépare son album pour l’automne. Graou partout.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63