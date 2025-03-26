MIKI – LE SPLENDID Lille

MIKI Début : 2025-12-11 à 20:00. Tarif : – euros.

TU M’ÉTONNES EN ACCORD AVEC STRUCTURE PRÉSENTE : MIKIParis 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision. Miki sort le 7 Mars son premier EP. Elle l’a nommé « graou », comme l’expression qu’elle utilise quand il lui arrive « un truc pas cool mais pas grave ». Miki continue d’écrire son histoire, graou partout.

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59