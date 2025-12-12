MIKI PREMIERE PARTIE – L’ECHONOVA St Ave

MIKI PREMIERE PARTIE Début : 2026-02-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Bar et Restauration sur placePlacement libre et deboutMIKIParis 2024, un cheval court sur la Seine et la revanche des nerds s’organise autour d’une table de ping-pong. Miki sort de sa chambre, pose son téléphone sur une voiture et enregistre un plan fixe à l’arrière d’un Buffalo Grill. On y découvre une pop moderne et hybride qui mélange un récit intime et direct avec des productions audacieuses et percutantes. Miki chante, parle et écrit à la première personne. Avec une liberté de ton, elle aborde le léger comme le grave avec distance et auto-dérision.

L’ECHONOVA 1 RUE LEON GRIFFON 56890 St Ave 56