MIKSI Le Rocher de Palmer Cenon

MIKSI Samedi 20 septembre, 21h00 Le Rocher de Palmer Gironde

Début : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-21T00:00:00

Fin : 2025-09-20T21:00:00 – 2025-09-21T00:00:00

Miksi cumule les symboles : les vertus de la diversité réunies dans une rencontre humaine et musicale, la réussite de l’accompagnement dévolu à une Scène de musiques actuelles, l’alchimie artistique qui donne aujourd’hui naissance à un premier album. Initié en 2020 lors du confinement, la rencontre de deux musiciens bordelais et de trois musiciens réfugiés a produit Miksi, un collectif devenu groupe lumineux, dont le répertoire est une fusion de musiques traditionnelles albanaises, kurdes, syriennes, et de sonorités actuelles, grâce à l’apport de l’électronique et à la diversité des instruments utilisés. Une musique sans oeillère ni frontière qui invite à la danse et à la tolérance.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine

