Milendall – Voix bretonnes Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 15:00 – 16:15

Gratuit : non 9 € / 5 € Tarif plein : 9 €Tarif réduit : 5 € (détenteurs de la Carte Blanche, demandeurs d’emplois, allocataires AAH, moins de 26 ans) Réservation fortement conseillée :en ligne sur chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026au 0811 46 46 44 ou à l’accueil du musée. Tout public

Milendall, qui signifie « labyrinthe » en breton, se compose des trois mots Mil Hent Dall : « mille chemins aveugles ». Dans ce dédale, on écoute les voix de différentes musiques. Le trio invite le public à découvrir une multitude de cultures à travers ses compositions. En entremêlant les sonorités de la langue bretonne et des musiques turques, bulgares et indiennes , le groupe fusionne les pratiques musicales et les pourvoit d’une touche contemporaine et créative. Le chant en langue bretonne s’entrelace avec les sonorités riches et vibrantes de la clarinette basse. Les grooves surprenants des tablas, aux basses profondes et aux harmoniques riches, se mêlent aux notes chaleureuses de l’oud. Le tout crée un flux musical auquel chaque instrument contribue. Chant, oud, écriture du texte : AmelikTablas : Alexis WeisgerberClarinette basse, clarinette : Dimitri Cautain Durée : 1h15Concert dans la Tour du Fer à ChevalOuverture des portes 15 minutes avant le concert Dans le cadre des Voix bretonnes

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/voix-bretonnes-2026/