Miles Davis & Gil Evans – Conférence / Laurent Cugny Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris jeudi 20 novembre 2025.

« C’était quelqu’un. » Ainsi Miles Davis évoque-t-il l’arrangeur Gil Evans (1912-1988) dans son autobiographie parue en 1989, deux ans avant sa mort. Un jugement laconique bien dans ses manières. Peu enclin à l’admiration, le trompettiste la réservait d’abord aux instrumentistes, et plus particulièrement aux instrumentistes afro-américains. De quatorze ans son aîné, blanc et canadien, Gil Evans jouissait donc d’une estime exceptionnelle. «

« En effet, entre les deux musiciens a existé une entente musicale au-delà des mots. Miles raconte que lorsqu’il a une ébauche d’idée en tête et qu’il la confie à Gil, même au téléphone, lorsqu’il voit ensuite la partition c’est exactement ce qu’il voulait. Il affirme : « Personne d’autre que Gil ne peut penser pour moi de cette manière… ».

Laurent Cugny, professeur émérite à l’Université de Paris-Sorbonne, pianiste, partage ses activités entre l’écriture musicale et la rédaction d’ouvrages de référence sur le jazz.

La Médiathèque musicale de Paris Christiane Eda-Pierre, le Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein et le Conservatoire du 11e – Charles Munch s’associent pour proposer une série de cinq conférences sur Miles Davis de novembre 2025 à avril 2026.

Laurent Cugny est le premier invité de ce cycle.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/