MILES KANE – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

MILES KANE Début : 2026-02-09 à 20:00. Tarif : – euros.

Riche de 20 ans de carrière et bon nombre d’albums derrière lui, Miles Kane est désormais considéré comme une figure contemporaine incontournable du rock anglais. Vastement découvert avec le premier album de The Last Shadow Puppets aux côtés d’Alex Turner (Arctic Monkeys) ou via son premier album solo Colour Of The Trap en 2011, il a depuis foulé les plus grandes scènes pour y imposer son jeu de guitare fédérateur et déposer sa marque de fabrique ; un rock’n’roll inspiré des sixties et des seventies revu à l’ordre du jour.En 2026, le britannique prendra la route pour une tournée européenne pour défendre son nouvel album rempli d’hymnes aussi accrocheurs qu’urgents. Rendez-vous le 9 février 2026 à la Rock School Barbey.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33