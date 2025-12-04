Miles Le Pompositeur – Conférence / Médéric Collignon Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris

Miles Le Pompositeur – Conférence / Médéric Collignon Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre Paris jeudi 4 décembre 2025.

Miles

Davis, surnommé le « Prince du Jazz » est l’un des musiciens de jazz

les plus influents du XXe siècle, il est reconnu pour sa capacité à transcender

les genres et à repousser les limites de la musique. Ses contributions

nombreuses, des premiers enregistrements bebop aux expérimentations avec le

jazz fusion, ont laissé une empreinte indélébile. Cependant, au fil de sa

carrière, il a également été confronté à des accusations de plagiat, une

question complexe dans le monde de la musique, particulièrement épineuse dans un genre comme le jazz qui valorise l’improvisation et la réinterprétation. Loin de

diminuer l’héritage de Miles Davis, les débats liés à ces accusations mettent en lumière la manière dont les

artistes naviguent dans une tradition et la façon dont ils puisent dans un réservoir

commun d’inspiration.

Médéric Collignon est un cornettiste, saxhorniste et multivocaliste de jazz. Musicien brillant à l’énergie inépuisable et aux innombrables projets, c’est tout naturellement que nous avons pensé à lui pour intervenir lors d’une conférence sur Miles Davis. En effet, il a (adapté et) réécrit avec talent « Porgy and Bess » pour son « Jus de Bocse », quartet survitaminé, en y apportant beaucoup de fraicheur et de liberté. Le résultat est désarmant, sorte d’opéra artificiel et multicolore, dense et puissant. Avec ce projet, Médéric a remporté le prix de la révélation Française de l’année (prix Frank Ténot) aux Victoires du Jazz 2007. Avec le même quartet, il sort un l’album « Shangri-Tunkashi-La » (autour de « Bitches Brew« ) en février 2010 : un hommage aux années 1968-75 de Miles. Le groupe est récompensé en juillet 2010 par la Victoire du Jazz du meilleur Artiste ou Groupe de l’Année. Il travaille actuellement sur un projet en orchestre autour de Miles Davis, dans le cadre de la célébration du centenaire de sa naissance (2026).

La Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre, le Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein et le Conservatoire du 11e – Charles Munch s’associent pour proposer une série de cinq conférences sur Miles Davis, de novembre 2025 à avril 2026.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Médiathèque musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

https://parismmp.wixsite.com/mediathequemusicale +33155807530 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/