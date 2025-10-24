Milgred Belfort
Implantée depuis plus de 20 ans au cœur du Techn’hom, Milgred fabrique des pièces de turbine à gaz grâce des procédés de haute technologie comme le perçage électrochimique, unique en France.
Exportées dans le monde entier, ces pièces à forte valeur ajoutée permettent d’assurer le bon fonctionnement des centrales de production d’électricité.
A partir de 14 ans Prévoir chaussures fermées, les lunettes de sécurité seront fournies. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
