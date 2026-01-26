Milh’Ange Milh’Demon Montaignac-sur-Doustre
Albert et Jamy fêtent la Saint-Valentin… à leur manière
Cette année, on oublie les roses hors de prix, les restos complets et les tu m’aimes combien ? qui font transpirer
Albert et Jamy ont une meilleure idée retourner la Saint-Valentin, la secouer très fort… et la faire danser jusqu’à 2h du matin
DRESS CODE OBLIGATOIRE (mais fun)
• Ange blanc, doré, paillettes, ailes, auréoles ✨
• Démon rouge, noir, cuir, cornes
• Autorisé (et très apprécié) ange déchu démon séduisant
Célibataire ? Parfait.
En couple ? Osez le mix ange ++ démon.
Juste là pour l’ambiance ? Encore mieux
Buvette bien remplie
Planches tapas à partager (ou pas )
Ambiance garantie par GBL Animations .
Montaignac-sur-Doustre 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 43 50 73
