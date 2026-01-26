Milh’Ange Milh’Demon

Montaignac-sur-Doustre Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Albert et Jamy fêtent la Saint-Valentin… à leur manière

Cette année, on oublie les roses hors de prix, les restos complets et les tu m’aimes combien ? qui font transpirer

Albert et Jamy ont une meilleure idée retourner la Saint-Valentin, la secouer très fort… et la faire danser jusqu’à 2h du matin

DRESS CODE OBLIGATOIRE (mais fun)

• Ange blanc, doré, paillettes, ailes, auréoles ✨

• Démon rouge, noir, cuir, cornes

• Autorisé (et très apprécié) ange déchu démon séduisant

Célibataire ? Parfait.

En couple ? Osez le mix ange ++ démon.

Juste là pour l’ambiance ? Encore mieux

Buvette bien remplie

Planches tapas à partager (ou pas )

Ambiance garantie par GBL Animations .

Montaignac-sur-Doustre 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 43 50 73

