MILITARIE GUN – MILITARIE GUN guest – LA MARQUISE Lyon

MILITARIE GUN – MILITARIE GUN guest Début : 2026-01-25 à 19:00. Tarif : – euros.

Dans le cadre de leur tournée européenne, Militarie Gun feront escale à Lyon et à Paris en 2026. Avec leur énergie brute et leur mélange unique de punk, hardcore et mélodies accrocheuses, le groupe californien s’impose comme l’une des révélations incontournables de la scène alternative. Sur scène, Militarie Gun promet un show intense, viscéral et fédérateur, où chaque morceau résonne comme un cri de ralliement. Le nouvel album de Militarie Gun, God Save The Gun, commence par une confession. « J’ai fait des erreurs », hurle le chanteur Ian Shelton sur le morceau d’ouverture « B A D I D E A ». Une véritable vulnérabilité nichée entre une basse distordue et une batterie explosive, et l’introduction parfaite à l’un des albums les plus excitants de l’année.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA MARQUISE 20 QUAI VICTOR AUGAGNEUR 69003 Lyon 69