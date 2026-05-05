Military horse drawn show Musée Cobra la percée Saint-Sébastien-de-Raids

Saint-Sébastien-de-Raids

Military horse drawn show

Musée Cobra la percée 14 Les mille diables Saint-Sébastien-de-Raids Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

1er festival multi-époques d’histoire vivante de la cavalerie militaire. Tout public

Rassemblement de véhicules hippomobiles militaires évoquant l’évolution de la cavalerie militaire du 1er Empire jusqu’à la retraite allemande de l’été 44.

Présentations de bivouacs et véhicules, démonstrations d’attelages.

En parallèle, visite guidée du musée Cobra et un concert le samedi soir. .

Musée Cobra la percée 14 Les mille diables Saint-Sébastien-de-Raids 50190 Manche Normandie +33 6 07 47 83 32 asphn44@gmail.com

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English : Military horse drawn show

L’événement Military horse drawn show Saint-Sébastien-de-Raids a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche