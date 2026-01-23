Militer en minorité : rencontre avec Zoé Grumberg Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Que sont devenus les résistantes et résistants étrangers de la Main-d’oeuvre immigrée (MOI) du Parti communiste français (PCF) après la guerre ?

Comment leur engagement s’est-il poursuivi et dans quel cadre ?

C’est à ces questions que répond ce livre, à travers le cas des Juifs communistes yiddishophones, des immigrés originaires d’Europe orientale et arrivés en France dans les années 1920-1930. L’ouvrage interroge la recomposition des relations entre les immigrés, les minorités et le PCF dans le contexte patriotique de la sortie de guerre. Il étudie aussi le rôle des Juifs communistes dans la reconstruction de la vie juive après la Shoah et leur place dans un monde juif bouleversé et remodelé par les années de guerre.

En articulant les échelles collective et individuelle, il questionne enfin les identités complexes des Juifs communistes et leur capacité à concilier des allégeances et appartenances – à la France, au monde juif et au PCF – qui entrent parfois en contradiction, en particulier dans le contexte de la guerre froide. À travers un groupe spécifique et une époque particulière, il aspire ainsi à participer de manière nuancée à des réflexions très actuelles, et souvent caricaturales, sur la place des minorités et des immigrés en France et sur leur rapport au politique.

Zoé Grumberg est historienne, spécialiste des mondes juifs après la Shoah. Sa thèse, publiée en 2025, portait sur les Juifs communistes yiddishophones en France après la Seconde Guerre mondiale. Ses recherches actuelles se consacrent à la politisation de l’enfance après la Shoah, notamment dans le cadre de la prise en charge collective des enfants orphelins après la Shoah.

La rencontre est rendue possible grâce à Judith Lindeberg, responsable de la bibliothèque et des archives du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, qui animera cet échange.

La bibliothèque Marguerite Audoux vous invite à une rencontre avec Zoé Grumberg autour de son livre « Militer en minorité : Le “secteur juif” du Parti Communiste Français de la Libération à la fin des années cinquante »

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h00 à 22h00

gratuit

Sur place, par téléphone ou via le lien suivant

Public adultes.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Marguerite Audoux et trouvez le meilleur itinéraire

