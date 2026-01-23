Milk’Shake Ton Booty #2 Colmar

Milk’Shake Ton Booty #2

19 Rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06 22:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Cette deuxième édition de Milk’Shake Ton Booty est l’occasion de venir apprécier l’univers burlesque, glamour et ultra pailleté de la vingtaine d’artistes en herbe.

Vendredi 6 mars à 19h au Grillen de Colmar, l'association Belles de scène vous propose de passer une excellente soirée à l'occasion de sa nouvelle scène ouverte. Cette deuxième édition de Milk'Shake Ton Booty est présentée par la pétillante meneuse de revue Coco Das Vegas des Pin-Up d'Alsace.

Ce spectacle de danse est l’occasion de venir apprécier l’univers burlesque, glamour et ultra pailleté de la vingtaine d’artistes en herbe. Que ce soit en solo, duo ou encore en groupe, toutes les danseuses ont hâte de vous présenter leur univers artistique, leur talent et de vous en mettre plein la vue.

Lemm Rollicking, directrice de La Clandestine Colmar, vous invite à venir découvrir ou redécouvrir cet art qui est bien plus qu’un loisir et qui joue un rôle essentiel dans l’épanouissement personnel des danseuses… Le dépassement de soi !

Une douce soirée pailletée, pleine de glamour et de sensualité en perspective !

Ouverture des portes à 19 h .

+33 3 89 21 61 80

English :

This second edition of Milk?Shake Ton Booty is an opportunity to come and appreciate the burlesque, glamorous and ultra-sequined universe of the twenty or so budding artists.

