Mill’Accords Chantons en coeur

La Comédie Saint-Germain Saint-Germain Aube

Tarif : 12 – 12 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-16

Venez découvrir l’univers de la troupe Mill’Accords et découvrir son tout nouveau spectacle Chantons tous en coeur .

Le succès de la troupe réside dans son originalité à travers ce mélange subtil de chants, danses et sketchs créé par son directeur artistique Stéphane DESCHAMPS. Les chorégraphies sont imaginées par Kévin DERENNE.



Si vous aimez les spectacles éclectiques où on passe du rire aux larmes, la troupe Mill’Accords est faite pour vous. .

La Comédie Saint-Germain Saint-Germain 10120 Aube Grand Est +33 7 66 58 89 50 contact@millaccords.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mill’Accords Chantons en coeur Saint-Germain a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne