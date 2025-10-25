Mill’Accords Chantons en coeur Troyes
Mill’Accords Chantons en coeur Troyes vendredi 27 mars 2026.
Mill’Accords Chantons en coeur
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Tarif : 12 – 12 – 12 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Venez découvrir l’univers de la troupe Mill’Accords et découvrir son tout nouveau spectacle Chantons tous en coeur .
Le succès de la troupe réside dans son originalité à travers ce mélange subtil de chants, danses et sketchs créé par son directeur artistique Stéphane DESCHAMPS. Les chorégraphies sont imaginées par Kévin DERENNE.
Si vous aimez les spectacles éclectiques où on passe du rire aux larmes, la troupe Mill’Accords est faite pour vous. .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 66 58 89 50 contact@millaccords.com
