Mill’Accords Chantons en coeur Troyes

Le samedi 28 février 2026 au Théâtre de Champagne les enfoirés de l’Aube vous invitent à venir partager avec les artistes, son nouveau spectacle Chantons en cœur au profit des Restos du Cœur de l’Aube, un moment inoubliable de bonheur et de joie.



Cette année encore, cette représentation sera agrémentée de surprises embellies par de superbes costumes et des chorégraphies créées par Kevin Derenne. Le public sera sollicité à nouveau pour chanter, danser et vivre ce spectacle au maximum avec la troupe Mill’accords.

Le directeur artistique, Stéphane Deschamps, vous promet cette année un opus rempli d’émotion et d’originalité.



Mill’accords toujours plus haut, toujours plus fort. .

