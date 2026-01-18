Millau Challen’gara Millau
halle sportive Marie-Amélie Le Fur Millau Aveyron
L’esprit des JO !
1 épreuve en équipe de 2
Les inscriptions sont ouvertes aux équipes de deux personnes (il faut être âgé de 16 ans au minimum), deux hommes, deux femmes ou une paire mixte.
Ouvert à tous
Journée conviviale
Halle sportive Marie-Amélie Le Fur et tout aura lieu en intérieur.
On t’explique tout ici !
Inscriptions
sportstribemillau@gmail.com ou au 0617817724. .
halle sportive Marie-Amélie Le Fur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 17 81 77 24 sportstribemillau@gmail.com
English :
The spirit of the Olympics!
