Millau Challen’gara Millau

Millau Challen’gara

halle sportive Marie-Amélie Le Fur Millau Aveyron

Début : Dimanche 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

L’esprit des JO !

1 épreuve en équipe de 2

Les inscriptions sont ouvertes aux équipes de deux personnes (il faut être âgé de 16 ans au minimum), deux hommes, deux femmes ou une paire mixte.

Ouvert à tous

Journée conviviale

Halle sportive Marie-Amélie Le Fur et tout aura lieu en intérieur.

On t’explique tout ici !

Inscriptions

sportstribemillau@gmail.com ou au 0617817724. .

halle sportive Marie-Amélie Le Fur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 17 81 77 24 sportstribemillau@gmail.com

English :

The spirit of the Olympics!

