« Mille ans » concert voix a cappella – Scala Paris Scala Paris Paris vendredi 10 octobre 2025.

« Mille ans » propose un panorama intime et puissant de la musique vocale, du IXᵉ siècle jusqu’à

l’époque contemporaine. Ce concert pour cinq voix mixtes a cappella met en lumière l’évolution de

la voix humaine — l’unique « instrument » dont le répertoire traverse plus d’un millénaire.

Au programme : chant grégorien, pièces médiévales, œuvres de troubadours, puis des

compositeurs tels que Josquin Des Prés, Clément Janequin, Monteverdi, Brahms, Debussy,

Poulenc, Arvo Pärt, ainsi que deux œuvres de la compositrice Elisabeth Angot, directrice

artistique de l’Ensemble 44. Une succession de pièces sacrées et profanes, formant une véritable

chronologie vivante du chant.

Ce spectacle sera enregistré et diﬀusé ultérieurement sur France Musique le 19 novembre dans

l’émission Le Concert du soir.

Un voyage musical à travers les siècles pour cinq chanteurs a cappella.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 19h15 à 20h15

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Scala Paris 13 boulevard de Strasbourg 75010 Paris

