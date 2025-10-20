Mille ans d’histoire Explorons le passé pour créer l’avenir Pavillon d’accueil Caen

Pavillon d'accueil Château de Caen Caen Calvados

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-31 16:30:00

2025-10-20 2025-10-27

À l’occasion du millénaire de la ville de Caen, les Francas du Calvados proposent un projet éducatif et culturel ambitieux intitulé Mille ans d’histoire Explorons le passé pour créer l’avenir . Ce programme, organisé en partenariat avec le Musée de Normandie et le Château de Caen, se déroulera pendant les vacances d’automne 2025 et s’adresse à des enfants et adolescents issus des structures collectives de loisirs du territoire, notamment ceux relevant des quartiers prioritaires.

L’événement se décline en deux stages distincts selon l’âge des participants (6-12 ans et 13-17 ans) et propose une immersion dynamique dans l’histoire locale, mêlant visites patrimoniales, ateliers artistiques, jeux pédagogiques et exploration urbaine.

Chaque semaine débutera par une activité de type micro-trottoir dans les rues de Caen autour de la mémoire et du souvenir. Les jeunes iront à la rencontre des habitants pour recueillir des témoignages et amorcer une réflexion personnelle. Le programme se poursuit avec des visites commentées de lieux emblématiques (Abbaye aux Hommes, Château de Caen, patrimoine de la Reconstruction, ville classique, jardin des plantes) et des activités créatives (linogravure, podcast, grands jeux, escape game, visites thématiques sur le street art).

Supports de médiation proposés

Carnet de voyage personnalisé, remis à chaque participant pour documenter ses découvertes, exprimer sa créativité et conserver une trace de son expérience.

Ateliers radiophoniques les jeunes enregistreront des interviews et créeront un podcast final diffusé sur Radio Francas, valorisant leur parole et leur appropriation du patrimoine.

Grands jeux conçus avec l’équipe du Musée de Normandie, alliant énigmes, enquêtes, coopération et imagination autour de l’évolution urbaine de Caen.

Ateliers artistiques (linogravure, écriture, expression graphique) pour permettre une appropriation sensible et personnelle de l’histoire.

La semaine se clôturera par une restitution ludique et collective avec la production d’un podcast, la finalisation des carnets de voyage et une grande activité de synthèse dans l’enceinte du Château.

L’événement vise à renforcer le lien entre les jeunes et leur territoire à travers une approche immersive, participative et inclusive du patrimoine, où chaque enfant et adolescent devient acteur de son exploration historique et citoyenne. .

Pavillon d’accueil Château de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 84 06 39 02 culture@francas-calvados.fr

English : Mille ans d’histoire Explorons le passé pour créer l’avenir

To mark the millennium of the city of Caen, the Francas du Calvados are proposing an ambitious educational and cultural project entitled « Mille ans d?histoire: Explorons le passé pour créer l?avenir » (« A thousand years of history: Exploring the past to create the future »).

German : Mille ans d’histoire Explorons le passé pour créer l’avenir

Anlässlich des tausendjährigen Bestehens der Stadt Caen bieten die Francas du Calvados ein ehrgeiziges Bildungs- und Kulturprojekt mit dem Titel « Tausend Jahre Geschichte: Die Vergangenheit erforschen, um die Zukunft zu gestalten » an.

Italiano :

In occasione del millennio della città di Caen, la Francas du Calvados propone un ambizioso progetto educativo e culturale intitolato « Mille anni di storia: esplorare il passato per creare il futuro ».

Espanol :

Con motivo del milenio de la ciudad de Caen, las Francas del Calvados proponen un ambicioso proyecto educativo y cultural titulado « Mil años de historia: explorar el pasado para crear el futuro ».

