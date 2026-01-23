Mille cent jours Saint-Avertin

Mille cent jours

8 Boulevard Paul Doumer Saint-Avertin Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Mille cent jours , c’est un manifeste d’espoir et de vie, plus qu’une résilience, une reconstruction résolument optimiste, qui se joue de tous les codes du théâtre en essayant, dans l’espace confiné de l’hôpital, de rompre a` chaque scène la monotonie qu’on pourrait attendre d’un huis clos.

C’est une comédie dramatique teintée d’émotion, d’humour absurde et de fantaisie. 8 .

8 Boulevard Paul Doumer Saint-Avertin 37550 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 48 86

English :

One Thousand One Hundred Days is a manifesto of hope and life, more than resilience, a resolutely optimistic reconstruction, which plays with all the codes of theater by trying, in the confined space of the hospital, to break every scene of the monotony one might expect from a closed-door setting.

