MILLE CHOEURS POUR UN REGARD TEMPLE Audincourt

MILLE CHOEURS POUR UN REGARD

TEMPLE Place du Temple Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert de chorales au profit de la recherche médicale en ophtalmologie avec RETINA France

Les dons reçus lors de la collecte donnent la possibilité de recevoir un reçu fiscal!

Avec les chorales:

CHŒUR A CŒUR (Sainte Suzanne)

ENSEMBLE ABC (Arbouans)

FA SOL UT (Blamont)

MAZURKA (Montbeliard)

En participant à ce concert vous êtes acteur solidaire tout en profitant d’un moment musical unique d’échange entre 4 chorales. .

TEMPLE Place du Temple Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 46 94 95 choralechoeuracoeur25@gmail.com

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English : MILLE CHOEURS POUR UN REGARD

L’événement MILLE CHOEURS POUR UN REGARD Audincourt a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD