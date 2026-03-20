MILLE CHOEURS POUR UN REGARD TEMPLE Audincourt
MILLE CHOEURS POUR UN REGARD TEMPLE Audincourt samedi 28 mars 2026.
MILLE CHOEURS POUR UN REGARD
TEMPLE Place du Temple Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert de chorales au profit de la recherche médicale en ophtalmologie avec RETINA France
Les dons reçus lors de la collecte donnent la possibilité de recevoir un reçu fiscal!
Avec les chorales:
CHŒUR A CŒUR (Sainte Suzanne)
ENSEMBLE ABC (Arbouans)
FA SOL UT (Blamont)
MAZURKA (Montbeliard)
En participant à ce concert vous êtes acteur solidaire tout en profitant d’un moment musical unique d’échange entre 4 chorales. .
TEMPLE Place du Temple Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 46 94 95 choralechoeuracoeur25@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : MILLE CHOEURS POUR UN REGARD
L’événement MILLE CHOEURS POUR UN REGARD Audincourt a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD