1001 Bornes Grandeur Nature Haguenau

dimanche 24 août 2025

1001 Bornes Grandeur Nature

19 Rue du Moulin Neuf Haguenau Bas-Rhin

Dimanche 2025-08-24 10:00:00

2025-08-24 18:00:00

2025-08-24

Une aventure UNIQUE en Alsace !

Faites vos valises et prenez la route au parc des sports d’Haguenau pour atteindre 1001 bornes au compteur, sur votre carte routière, repérez les différents points d’arrêt qui vous permettront de gagner des bornes et ainsi atteindre les 1001 bornes.

Les Estivales du Pays de Haguenau sont de retour !

L’Office de Tourisme du Pays de Haguenau profite de l’été pour faire découvrir aux locaux comme aux visiteurs les aspects insolites du territoire à travers un programme de visites inédit. Que vous soyez passionné de culture, de nature, de gastronomie ou simplement curieux, il y en aura pour tous les goûts !

Partez pour une course délirante en plein air avec 1001 Bornes ! En équipe, relevez des défis fun pour accumuler des bornes sans dépasser les 1001. Mais attention aux obstacles crevaisons, pannes… Saurez-vous les surmonter ? .

19 Rue du Moulin Neuf Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 65 33 03 05 contact@locksadventure.fr

English :

A UNIQUE adventure in Alsace!

Pack your bags and hit the road at the Parc des Sports in Haguenau to reach 1001 milestones. On your road map, locate the various stop-off points that will enable you to gain milestones and reach 1001 milestones.

German :

Ein EINZIGARTIGES Abenteuer im Elsass!

Packen Sie Ihre Koffer und machen Sie sich im Sportpark von Haguenau auf den Weg, um die 1001 Meilensteine zu erreichen.

Italiano :

Un’avventura unica in Alsazia!

Fate le valigie e partite dal parco sportivo di Haguenau per raggiungere le 1001 pietre miliari. Sulla vostra mappa stradale, individuate i vari punti di sosta che vi permetteranno di guadagnare pietre miliari e raggiungere le 1001 pietre miliari.

Espanol :

¡Una aventura ÚNICA en Alsacia!

Haz las maletas y sal a la carretera en el parque deportivo de Haguenau para alcanzar los 1001 hitos. En tu mapa de carreteras, localiza los distintos puntos de parada que te permitirán ganar hitos y alcanzar los 1001 hitos.

L’événement 1001 Bornes Grandeur Nature Haguenau a été mis à jour le 2025-04-19 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau