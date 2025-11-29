Mille et une couleurs Contes du monde et chants traditionnels Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre
Mille et une couleurs Contes du monde et chants traditionnels
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne
Gratuit
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Laissez-vous emporter dans un tour du monde conté, rythmé par les chants et les instruments traditionnels qui vous immergeront, au gré des escales, dans l’atmosphère unique de chaque culture. Par la Compagnie La Loge.
Public Tout public à parti de 3 ans.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Samedi 29 novembre 2025 à 15h00
Bibliothèque Jacques-Lacarrière, allée du panier vert, 89000 Auxerre
Renseignements bibliotheque@auxerre.com ou 03.86.72.91.60 www.bm-auxerre.fr .
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
