Mille-et-une façons d’Aimé(r) Bibliothèque Aimé Césaire Paris samedi 20 décembre 2025.

Rendez-vous chaque mois à Césaire, pour partager un temps convivial autour de nos découvertes et coups de cœur : romans, expos, cinéma, théâtre… Venez nous en parler autour d’une boisson chaude…

Livres, spectacles, films, expos : 1000 et une façons d’aimer, 1000 et une façons de partager ses découvertes et ses coups de coeur !

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h30 à 12h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-20T11:30:00+01:00

fin : 2025-12-20T13:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-20T10:30:00+02:00_2025-12-20T12:00:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

+33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr