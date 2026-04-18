Mille-et-une façons d’Aimé(r), le café culturel de la bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Rendez-vous chaque mois à Césaire, pour partager un temps convivial autour de nos découvertes et coups de cœur : romans, expos, cinéma, théâtre… Venez nous en parler autour d’une boisson chaude…

Le 18 avril, cet animation aura pour thème la santé mentale en lien avec le mois parisien de la santé mentale.

Livres, spectacles, films, expos : 1000 et une façons d’aimer, 1000 et une façons de partager ses découvertes et ses coups de cœur !

Le samedi 18 avril 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-18T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T10:30:00+02:00_2026-04-18T12:30:00+02:00

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

+33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



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