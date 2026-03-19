Mille et une petites histoires Médiathèque de Cognac Cognac
Mille et une petites histoires Médiathèque de Cognac Cognac mercredi 8 juillet 2026.
Mille et une petites histoires
Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05
Durant les vacances scolaires, nous vous invitons à plonger dans l’univers magique des contes à travers des histoires captivantes et pleines d’aventures.
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Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
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English :
During the school vacations, we invite you to plunge into the magical world of fairy tales, with captivating stories full of adventure.
L’événement Mille et une petites histoires Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac