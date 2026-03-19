Mille et une petites histoires Médiathèque de Cognac Cognac

Mille et une petites histoires

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-05

Durant les vacances scolaires, nous vous invitons à plonger dans l’univers magique des contes à travers des histoires captivantes et pleines d’aventures.

.

Médiathèque de Cognac 10 rue du minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the school vacations, we invite you to plunge into the magical world of fairy tales, with captivating stories full of adventure.

L’événement Mille et une petites histoires Cognac a été mis à jour le 2026-03-19 par Destination Cognac