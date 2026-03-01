Mille-feuilles et Petit Lu lit aux bébés Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Mille-feuilles et Petit Lu lit aux bébés

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

L’association Mille-feuilles et Petit Lu pose ses valises à la médiathèque et vient lire ses histoires favorites aux tout-petits.

De 0 à 6 ans.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance

La Semaine Nationale de la Petite Enfance se tiendra du 14 au 21 mars 2026. Organisée par l’association Agir pour la Petite Enfance.

Cette 13ᵉ édition a pour thème Des équilibres une invitation à accueillir le mouvement, le tâtonnement et ces petits déséquilibres qui nourrissent la confiance et la curiosité des enfants… comme des adultes.

À Guérande des ateliers dédiés aux 0-6 ans sont proposés aux familles en mettant en lumière les acteurs petite enfance du territoire. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 Avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

