Mille Feuilles Musicales Brain-sur-Longuenée Erdre-en-Anjou

Mille Feuilles Musicales Brain-sur-Longuenée Erdre-en-Anjou vendredi 29 août 2025.

Mille Feuilles Musicales Brain-sur-Longuenée

10 Lieu-dit Les Feuilles Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 20:30:00

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31

3ème édition du Festival Mille Feuilles Musicales, à Brain-sur-Longuenée, du vendredi 29 août au dimanche 31 août 2025.

Voici le programme de la 3ème édition du Festival Mille Feuilles Musicales du vendredi 29 au dimanche 31 août 2025

Vendredi 29 août à 20h30 Destin d’Eux Trois

Jean-Vincent retrouve incidemment Vlad, un camarade d’enfance du conservatoire de musique.

Les deux « stars » de la classe de trompette ont eu une destinée bien différente l’un est concertiste de renommée internationale, l’autre vit d’emplois alimentaires précaires.

Spectacle musical tout public A partir de 5 ans

Samedi 30 août à 20h30 Les Petits Potins Lyriques

Tchin tchin ! La joyeuse bande de copines se retrouve en musique une pianiste, 3 chanteuses lyriques.

Au programme de cette soirée girly confidences, conseils sentimentaux, tarots de Marseille et potins croustillants ! On s’amuse, on pleure, on refait le monde et on trinque !

L’émotion des voix lyriques et des grands thèmes de l’opéra, la fantaisie burlesque et les quiproquos de l’opérette, le swing glamour des songs américaines,

des surprises et du partage !

Spectacle Lyrico-Burlesque Tout Public, à partir de 5 ans

Dimanche 31 août à 16h00 Le Collectif des Mauges

Depuis début 2025, huit musiciennes de l’Orchestre national des Pays de la Loire (ONPL) ont créé le Collectif musical des Mauges.

L’ambition ? Faire vivre la musique classique en milieu rural. Pour le festival, elles joueront en quatuor violons, alto et violoncelle.

Concert de musique Pop ABBA, Bruno Mars, Queen, Disney, Billie Eillish, les Beatles…

Concert tout public A partir de 5 ans

Dimanche 31 août à 17h00 Little Big Noz

Muni d’un saxophone baryton à simple carburation circulaire, Ronan Le Gouriérec va faire danser.

Au centre des danseurs, de tous âges, tous niveaux, toutes morphologies et tous milieux sociaux confondus, Ronan joue et improvise un répertoire original.

Une proximité pour retrouver de la complicité. Avec Little Big Noz , préparez vous à Balancer !

Spectacle à danser de 2 à 102 ans !​

Rémunération des artistes en participation libre

Buvette et restauration sur place, au profit des artistes

Pour toute information complémentaire Anne-Claire Couchourel 06 08 12 78 36 .

10 Lieu-dit Les Feuilles Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 08 12 78 36

English :

3rd edition of the Festival Mille Feuilles Musicales, in Brain-sur-Longuenée, from Friday August 29 to Sunday August 31, 2025.

German :

3. Ausgabe des Festivals Mille Feuilles Musicales, in Brain-sur-Longuenée, von Freitag, den 29. August bis Sonntag, den 31. August 2025.

Italiano :

terza edizione del Festival Mille Feuilles Musicales, a Brain-sur-Longuenée, da venerdì 29 agosto a domenica 31 agosto 2025.

Espanol :

3ª edición del Festival Mille Feuilles Musicales, en Brain-sur-Longuenée, del viernes 29 de agosto al domingo 31 de agosto de 2025.

L’événement Mille Feuilles Musicales Brain-sur-Longuenée Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Anjou bleu