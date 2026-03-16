Mille miroirs Éleves du Conservatoire | Festival Musiques Démesurées Le Lieu-Dit Clermont-Ferrand

Mille miroirs Éleves du Conservatoire | Festival Musiques Démesurées

Le Lieu-Dit 10 rue Fontgiève Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 11:30:00

fin : 2026-04-19 12:30:00

Date(s) :

2026-04-19

La guitare est l’instrument le plus représenté par les cubistes ses formes rondes traversées par une longue touche droite offraient un répertoire reconnaissable de lignes à diffracter et recomposer, familières et mystérieuses.

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Le Lieu-Dit 10 rue Fontgiève Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr

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English :

The guitar is the instrument most represented by the Cubists: its round shapes, crossed by a long straight fingerboard, offered a recognizable repertoire of lines to diffract and recompose, familiar and mysterious.

L’événement Mille miroirs Éleves du Conservatoire | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-16 par Clermont Auvergne Volcans