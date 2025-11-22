Mille secrets de poussins A partir de 3 ans Théâtre Comœdia La coulisse (salle Georges Sicard) Aubagne

Samedi 22 novembre 2025 de 11h à 11h25 et de 15h30 à 16h05. Théâtre Comœdia La coulisse (salle Georges Sicard) Cours Maréchal Foch Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Dès qu’il y a un livre quelque part, il y a des poussins dedans. Les poussins vivent de l’autre côté des livres…Avec ce spectacle, le Collectif Quatre Ailes met en valeur l’imaginaire des enfants comme espace de tous les possibles.

Dans un dispositif théâtral et multimédia habité par un comédien farceur à la fois conteur et manipulateur, le spectacle s’appuie sur des jeux de mots, visuels et sonores inspirés par l’univers poétique de Claude Ponti. Voyageant de l’autre côté des livres, les spectateurs partent à la rencontre des poussins et de leur monde magique.



D’après l’album de Claude Ponti avec Damien Saugeon (jeu), mise en scène et scénographie Michaël Dusautoy, vidéo Annabelle Brunet, accessoires Emmanuel Laborde, musiques Nicolas Séguy, design sonore Damien Rottier .

Théâtre Comœdia La coulisse (salle Georges Sicard) Cours Maréchal Foch Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 19 88

English :

Every time there’s a book somewhere, there are chicks in it. The chicks live on the other side of the books… With this show, Collectif Quatre Ailes highlights children?s imaginations as a space for all possibilities.

German :

Sobald es irgendwo ein Buch gibt, befinden sich darin Küken. Die Küken leben auf der anderen Seite der Bücher… Mit dieser Aufführung hebt das Collectif Quatre Ailes die Vorstellungskraft der Kinder als Raum aller Möglichkeiten hervor.

Italiano :

Ogni volta che c’è un libro da qualche parte, ci sono dei pulcini. I pulcini vivono dall’altra parte dei libri… In questo spettacolo, il Collectif Quatre Ailes mette in mostra l’immaginazione dei bambini come uno spazio in cui tutto è possibile.

Espanol :

Cada vez que hay un libro en alguna parte, hay pollitos en él. Los pollitos viven al otro lado de los libros… Con este espectáculo, el Collectif Quatre Ailes pone de relieve la imaginación de los niños como un espacio donde todo es posible.

