Mille secrets de poussins

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 16:00:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Mille secrets de poussins

Dès qu’il y a un livre quelque part, il y a des poussins dedans. Les poussins vivent de l’autre côté des livres… Mille secrets de poussins explore toutes les questions que les enfants peuvent se poser à leur sujet. Avec un spectacle à voir dès trois ans, le Collectif Quatre Ailes est au plus proche des publics pour mettre en valeur l’imaginaire des enfants comme espace de tous les possibles.

Le spectacle s’appuie sur des jeux de mots, visuels et sonores inspirés par l’univers poétique de Claude Ponti. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

A thousand chick secrets

L’événement Mille secrets de poussins Montargis a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MONTARGIS