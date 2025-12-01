MILLE VŒUX POUR UN SAPIN Quarante
MILLE VŒUX POUR UN SAPIN Quarante lundi 1 décembre 2025.
MILLE VŒUX POUR UN SAPIN
Quarante Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-01
À partir du 1er décembre, déposez vos souhaits dans le sapin de Noël de Roueïre. Participez ainsi à décorer le domaine de vos mille vœux.
Tous publics.
À partir du 1er décembre, déposez vos souhaits dans le sapin de Noël de Roueïre. Participez ainsi à décorer le domaine de vos mille vœux.
Tous publics. .
Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr
English :
From December 1st, place your wishes in the Roueïre Christmas tree. Help decorate the estate with your thousand wishes.
Open to all.
German :
Ab dem 1. Dezember können Sie Ihre Wünsche in den Weihnachtsbaum von Roueïre legen. So helfen Sie mit, das Anwesen mit Ihren tausend Wünschen zu schmücken.
Für alle Altersgruppen.
Italiano :
Dal 1° dicembre, deponete i vostri desideri nell’albero di Natale della Roueïre. Contribuite a decorare la tenuta con i vostri mille desideri.
Aperto a tutti.
Espanol :
A partir del 1 de diciembre, deposite sus deseos en el árbol de Navidad de Roueïre. Ayude a decorar la finca con sus mil deseos.
Abierto a todos.
L’événement MILLE VŒUX POUR UN SAPIN Quarante a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN