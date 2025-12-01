MILLE VŒUX POUR UN SAPIN

Quarante Hérault

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-01

À partir du 1er décembre, déposez vos souhaits dans le sapin de Noël de Roueïre. Participez ainsi à décorer le domaine de vos mille vœux.

Tous publics.

Quarante 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 25 domaine.roueire@cc-sud-herault.fr

English :

From December 1st, place your wishes in the Roueïre Christmas tree. Help decorate the estate with your thousand wishes.

Open to all.

German :

Ab dem 1. Dezember können Sie Ihre Wünsche in den Weihnachtsbaum von Roueïre legen. So helfen Sie mit, das Anwesen mit Ihren tausend Wünschen zu schmücken.

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Dal 1° dicembre, deponete i vostri desideri nell’albero di Natale della Roueïre. Contribuite a decorare la tenuta con i vostri mille desideri.

Aperto a tutti.

Espanol :

A partir del 1 de diciembre, deposite sus deseos en el árbol de Navidad de Roueïre. Ayude a decorar la finca con sus mil deseos.

Abierto a todos.

