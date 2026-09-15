AGENDA · Vichy
Mille Voyages Médiathèque Valery-Larbaud Vichy
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque Valery-Larbaud · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Mille Voyages
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Par la compagnie La Pliure
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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
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English :
By the theater company La Pliure
L’événement Mille Voyages Vichy a été mis à jour le 2026-09-08 par Vichy Destinations
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