Millénaire Concert hommage à Danielle Messia

centre culturel Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Lyz’ .

centre culturel Rosporden 29140 Finistère Bretagne

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English : Millénaire Concert hommage à Danielle Messia

L’événement Millénaire Concert hommage à Danielle Messia Rosporden a été mis à jour le 2026-03-12 par OTC CCA