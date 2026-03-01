Millénaire Concert hommage à Danielle Messia Rosporden

Millénaire Concert hommage à Danielle Messia Rosporden dimanche 22 mars 2026.

Millénaire Concert hommage à Danielle Messia

centre culturel Rosporden Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 16:00:00
fin : 2026-03-22

Date(s) :
2026-03-22

Lyz’   .

centre culturel Rosporden 29140 Finistère Bretagne  

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English : Millénaire Concert hommage à Danielle Messia

L’événement Millénaire Concert hommage à Danielle Messia Rosporden a été mis à jour le 2026-03-12 par OTC CCA

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