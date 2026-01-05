MILLESIME BIO 2026 Pérols

Début : 2026-01-26
fin : 2026-01-28

2026-01-26

Salon Mondial du vin et des boissons alcoolisées biologiques
Le plus grand salon professionnel international du secteur avec près de 1 500 exposants issus de 15 pays et 10 000 acheteurs.
Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 67 17 68 17 

English :

World Trade Fair for Organic Wine and Alcoholic Beverages
The sector’s largest international trade show, with nearly 1,500 exhibitors from 15 countries and 10,000 buyers.

