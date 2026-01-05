MILLESIME BIO 2026

Pérols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-26

Salon Mondial du vin et des boissons alcoolisées biologiques

Le plus grand salon professionnel international du secteur avec près de 1 500 exposants issus de 15 pays et 10 000 acheteurs.

Salon Mondial du vin et des boissons alcoolisées biologiques

Le plus grand salon professionnel international du secteur avec près de 1 500 exposants issus de 15 pays et 10 000 acheteurs. .

Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 67 17 68 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

World Trade Fair for Organic Wine and Alcoholic Beverages

The sector’s largest international trade show, with nearly 1,500 exhibitors from 15 countries and 10,000 buyers.

L’événement MILLESIME BIO 2026 Pérols a été mis à jour le 2026-01-03 par 34 OT MONTPELLIER