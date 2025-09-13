Millet Manigod Trail Challenge Route du col de Merdassier Manigod

Millet Manigod Trail Challenge Route du col de Merdassier Manigod samedi 13 septembre 2025.

Millet Manigod Trail Challenge

Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod Haute-Savoie

Début : 2025-09-13 08:00:00

fin : 2025-09-14 21:00:00

2025-09-13

Au cœur du massif des Aravis, le Millet Manigod Trail Challenge vous propose plusieurs formats de course à pied durant 2 jours, les 13 et 14 septembre 2025. L’occasion de découvrir l’une des plus belles vallées du massif Manigod.

Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 83 86 57 lestrailersdesaravis@yahoo.fr

English : Manigod Trail Challenge

In the heart of the Aravis massif, the Millet Manigod Trail Challenge offers several running formats over 2 days, on September 13 and 14, 2025. The opportunity to discover one of the most beautiful valleys in the massif: Manigod.

German : Manigod Trail Challenge

Im Herzen des Aravis-Massivs bietet die Millet Manigod Trail Challenge am 13. und 14. September 2025 mehrere Laufformate an zwei Tagen. Die Gelegenheit, eines der schönsten Täler des Massivs zu entdecken: Manigod.

Italiano :

Nel cuore del massiccio degli Aravis, il Millet Manigod Trail Challenge propone diversi formati di corsa per 2 giorni, il 13 e 14 settembre 2025. È l’occasione per scoprire una delle più belle valli del massiccio: Manigod.

Espanol :

En el corazón del macizo de Aravis, el Millet Manigod Trail Challenge ofrece varios formatos de carrera durante 2 días, el 13 y 14 de septiembre de 2025. Una oportunidad para descubrir uno de los valles más bellos del macizo: Manigod.

