MILLEVACHES – Astro’fête, Meymac, Meymac

Informations pratiques

MILLEVACHES – Astro’fête 3 et 4 juillet Meymac Corrèze

Gratuit (?).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T15:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

L’Astrofête du plateau de Millevaches, festival d’astrophysique pour toutes et tous, est de retour à Meymac les 3 et 4 juillet pour sa troisième édition !

Deux journées de conférences, d’observations et d’animations pour petits et grands autour du thème « Les messagers secrets du cosmos ». Unique en Europe, ne manquez pas le spectacle immersif en 3D « Les aurores boréales », une prouesse technique rendue possible par l’investissement de deux scientifiques de l’Institut d’astrophysique de Paris qui seront sur place et animeront le spectacle.

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Festival coorganisé par la Mairie de Meymac, l’Institut d’astrophysique de Paris, le Club d’Astronomie de Haute-Corrèze, le PNR Millevaches et l’association Animey ; en partenariat avec Tourisme Haute-Corrèze.

Pour connaître toutes les animations et les lieux (Mont-Bessou, cinéma/gymnase Le Soubise, salle des Fêtes, …), …

… consultez le programme… >> https://www.meymac.fr/userfile/documents/web_flyer_astrofete.pdf

Meymac Meymac Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.meymac.fr/userfile/documents/web_flyer_astrofete.pdf »}] https://www.clubastronomie-hautecorreze.fr/astrofete

Durant ces deux jours, Meymac se transforme ! Jeux, ateliers, conférences, observations de jour comme de nuit, contes, expositions, et bien d’autres choses encore… ne manquez pas l’Astro’fête ! RICE Millevaches