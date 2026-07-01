MILLEVACHES – D’étoile en étoile, entre ombre sylvestre et lumière céleste, Terrasses, Saint-Georges-Nigremont, Saint-Georges-Nigremont

Informations pratiques

MILLEVACHES – D’étoile en étoile, entre ombre sylvestre et lumière céleste Vendredi 17 juillet, 20h30 Terrasses, Saint-Georges-Nigremont Creuse

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T20:30:00+02:00 – 2026-07-17T23:00:00+02:00

Après une marche silencieuse et nocturne, en lisière de forêt, sur 1 km, vous réaliserez un land’art collectif (mandalat) et une œuvre individuelle (étoile) avec des éléments naturels. À la nuit tombée, vous observerez les étoiles et apprendrez à utiliser une carte du ciel…

Animation par Fans de forêt.

Durée : 2h30. A partir de 3 ans.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.

L’animation est susceptible d’être annulée en fonction des conditions météos.

Sur réservation* au 05 55 96 97 00

ou via le formulaire sur www.pnr-millevaches.fr/agenda

*nombre de places limité

Terrasses, Saint-Georges-Nigremont Saint-Georges-Nigremont Saint-Georges-Nigremont 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/detoile-en-etoile-entre-ombre-sylvestre-et-lumiere-celeste-2/ »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 5 55 96 97 00 »}] [{« link »: « http://www.pnr-millevaches.fr/agenda »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/detoile-en-etoile-entre-ombre-sylvestre-et-lumiere-celeste-2/

Marche nocturne, land’art puis observation des étoiles… RICE Millevaches