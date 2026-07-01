MILLEVACHES – Grabuge dans les étoiles, Etang de la Garenne, Meymac, Meymac

Informations pratiques

MILLEVACHES – Grabuge dans les étoiles Samedi 4 juillet, 14h00 Etang de la Garenne, Meymac Corrèze

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00

Jeu de piste « Grabuge dans les étoiles »

En famille, en petit groupe ou seul(l), venez participer à cette aventure cosmique entre découverte des constellations, mythologies et émerveillement !

durée : 1h. Un départ toutes les 10 minutes.

Jeu de piste organisé dans le cadre de l’Astrofête qui se déroule à Meymac les 3 et 4 juillet 2026.

Sur réservation auprès du Parc au 05 55 96 97 00 ou via le formulaire en ligne.

Etang de la Garenne, Meymac Meymac Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 96 97 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/jeu-de-piste-grabuge-dans-les-etoiles/ »}] https://www.pnr-millevaches.fr/evenement/jeu-de-piste-grabuge-dans-les-etoiles/

En famille, en petit groupe ou seul(l), venez participer à cette aventure cosmique entre découverte des constellations, mythologies et émerveillement ! RICE Millevaches