Millévin Fête des Côtes du Rhône et du nouveau Millésime cours Jean Jaurès Avignon

Millévin Fête des Côtes du Rhône et du nouveau Millésime

cours Jean Jaurès Square Agricol Perdiguier Avignon Vaucluse

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20 21:00:00

2025-11-20

Rendez-vous festif pour l’ensemble des Côtes du Rhône, le 3e jeudi de Novembre l’occasion de découvrir les vins primeurs et autres millésimes en diverses dégustations.

cours Jean Jaurès Square Agricol Perdiguier Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 27 24 00 contact@inter-rhone.com

English : Millévin Celebrating Côtes du Rhône and the New Vintage

The festive get-together for the entire Côtes-du-Rhône production area. The opportunity to learn about and taste the new wine and other vintages.

German : Millévin Côtes-du-Rhône-Weinfest und neuer Jahrgang

Festliche Veranstaltung für das gesamte Anbaugebiet Côtes du Rhône, auf der es die Primeur-Weine und andere Jahrgänge bei verschiedenen Verkostungen zu entdecken gibt.

Italiano : Millévin Festa dei vini Côtes du Rhône e dell’Annata

Evento festoso per tutti i Côtes du Rhône, l’occasione per assaporare i vini novelli e altre annate nel corso di varie degustazioni.

Espanol : Millévin Fiesta de los Côtes du Rhône y de la Cosecha

Este es el momento ideal para festejar juntos los Côtes du Rhône y la oportunidad de descubrir los vinos tempranos y otras añadas con varias catas.

