Millichamp en concert (côté Records) Supersonic Records Paris lundi 16 mars 2026.
Millichamp en concert !
POUR LES FANS DE Chance Peña, Role Model & David Kushner
MILLICHAMP
Le premier souvenir de Millichamp est celui de faire de la musique. Encouragé par son grand-père, il s’est plongé dans l’univers de la composition, cultivant un mélange brut de récits sincères et de mélodies modernes.
Lundi 16 Mars 2026
• Ouverture des portes à 20h
• Bar sur place
• Prévente à 15,97€ / 18€ sur place
Ouverture des ventes le 22 Janvier à 10h
• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal
SUPERSONIC RECORDS
9 rue Biscornet 75012 Paris
Métro Bastille
Le lundi 16 mars 2026
de 20h00 à 22h30
payant Billet : 15.97 EUR Public jeunes et adultes.
Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris
