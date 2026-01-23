Millichamp en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Millichamp en concert (côté Records) Supersonic Records Paris lundi 16 mars 2026.

Take Me Out présente…

Millichamp en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/B5241740a0e4

POUR LES FANS DE Chance Peña, Role Model & David Kushner

MILLICHAMP

Le premier souvenir de Millichamp est celui de faire de la musique. Encouragé par son grand-père, il s’est plongé dans l’univers de la composition, cultivant un mélange brut de récits sincères et de mélodies modernes.

ÉCOUTER

https://music.apple.com/ca/artist/millichamp/1751552831

REGARDER

https://www.youtube.com/@MillichampTV

AIMER

https://www.instagram.com/millichamp_/

———————————

Lundi 16 Mars 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Prévente à 15,97€ / 18€ sur place

Ouverture des ventes le 22 Janvier à 10h

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

https://supersonic-records.fr/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
