Millichamp en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Millichamp en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/B5241740a0e4

POUR LES FANS DE Chance Peña, Role Model & David Kushner

MILLICHAMP

Le premier souvenir de Millichamp est celui de faire de la musique. Encouragé par son grand-père, il s’est plongé dans l’univers de la composition, cultivant un mélange brut de récits sincères et de mélodies modernes.

ÉCOUTER

https://music.apple.com/ca/artist/millichamp/1751552831

REGARDER

https://www.youtube.com/@MillichampTV

AIMER

https://www.instagram.com/millichamp_/

———————————

Lundi 16 Mars 2026

• Ouverture des portes à 20h

• Bar sur place

• Prévente à 15,97€ / 18€ sur place

Ouverture des ventes le 22 Janvier à 10h

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

———————————

SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

La newsletter : https://t.ly/cx_NA

La playlist : https://t.ly/6erUG

https://supersonic-records.fr/

Fans de Chance Peña, Role Model & David Kushner, rendez-vous avec Millichamp au Supersonic Records pour un concert riche en récits sincères et en mélodies modernes !

Le lundi 16 mars 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 15.97 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-16T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-16T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-16T20:00:00+02:00_2026-03-16T22:30:00+02:00

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Afficher la carte du lieu Supersonic Records et trouvez le meilleur itinéraire

