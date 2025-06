Millo’fest Saumur 25 juin 2025 07:00

L’espace de la base nautique de Millocheau accueille la toute première édition de Millo’Fest.

Le Millo’Fest s’annonce comme une après-midi dynamique et festive, placée sous le signe de la bonne humeur et du partage. Au menu démonstrations et initiations au roller encadrées par des professionnels, défis sportifs, jeux de plein air (pétanque, Molkky, lancer de claquette), chasse au trésor, stand maquillage pour les enfants, jeux en bois proposés par la MJC, sans oublier une pause gourmande au stand sucré.

Pour les amateurs de pétanque, n’hésitez pas à venir avec vos boules pour partager une partie en toute convivialité. Un moment festif, accessible et rassembleur, à ne pas manquer pour bien lancer l’été.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 25 juin 2025 de 13h30 à 19h. .

Base nautique de Millocheau

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 67 54 31 scoopemp@orange.fr

English :

The Millocheau nautical base hosts the very first edition of Millo?Fest.

German :

Auf dem Gelände der Wassersportbasis Millocheau findet die allererste Ausgabe des Millo?Fest statt.

Italiano :

Il centro di sport acquatici Millocheau ospita la prima edizione del Millo?Fest.

Espanol :

El centro náutico de Millocheau acoge la primera edición del Millo?Fest.

