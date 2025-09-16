Milo Office de Tourisme Chalon-sur-Saône
Milo Office de Tourisme Chalon-sur-Saône mardi 16 septembre 2025.
Milo
Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-16
Milo, artiste autodidacte, exprime son art au travers de ses doigts, appelé également finger art. Amoureuse des couleurs et de la matière, elle transmet ses idées sous une forme abstraite.
Elle restitue dans ses œuvres le fruit d’un travail d’inspiration spontané. À partir d’une idée, ou d’une impression, elle va travailler sa toile, jusqu’à l’aboutissement d’une exigence intérieure.
Ses œuvres invitent l’œil à voyager entre le réel et l’imaginaire que chacun lira selon sa sensibilité. .
Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 40 41 55 miloartfrance@neuf.fr
English : Milo
German : Milo
Italiano :
Espanol :
L’événement Milo Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I