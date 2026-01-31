Milocéramique Atelier modelage pour enfants Office de Tourisme Semur-en-Auxois

Milocéramique Atelier modelage pour enfants

Office de Tourisme 2 place Gaveau Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-29

A l’occasion de leur exposition de céramiques à l’Office de Tourisme, Delphine et Vincent animent un atelier modelage pour les jeunes de 6 à 15 ans.

Réservation obligatoire, places limitées .

Office de Tourisme 2 place Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr

