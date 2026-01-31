Milocéramique Atelier modelage pour enfants Office de Tourisme Semur-en-Auxois
Milocéramique Atelier modelage pour enfants Office de Tourisme Semur-en-Auxois mercredi 29 avril 2026.
Milocéramique Atelier modelage pour enfants
Office de Tourisme 2 place Gaveau Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
Date(s) :
2026-04-29
A l’occasion de leur exposition de céramiques à l’Office de Tourisme, Delphine et Vincent animent un atelier modelage pour les jeunes de 6 à 15 ans.
Réservation obligatoire, places limitées .
Office de Tourisme 2 place Gaveau Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 contact@terres-auxois.fr
