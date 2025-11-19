MiloFest La jeunesse en lumière

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Festival de la Mission Locale Indre Sud créé pour et avec les jeunes. Un événement festif, culturel et participatif qui met en lumière les talents, les projets et l’engagement de la jeunesse du territoire.

Le festival se construit avec les jeunes de la Mission Locale Indre Sud, tout au long de l’année. Organisation, communication, logistique, programmation… ils participent activement à chaque étape. En devenant acteurs de l’événement, ils développent des compétences concrètes gestion de projet, travail en équipe, prise de parole, sens des responsabilités. Une expérience enrichissante qui les aide à grandir et à gagner en confiance. Le MiloFest est l’occasion de valoriser les projets réalisés tout au long de l’année. Un moment fort pour célébrer le travail accompli et révéler les talents artistiques et créatifs, musique, animations, stands, rencontres, découvertes. .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 27 27 contact@mlis36.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mission Locale Indre Sud festival created for and with young people. A festive, cultural and participatory event highlighting the talents, projects and commitment of the region?s young people.

L’événement MiloFest La jeunesse en lumière Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne