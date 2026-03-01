Milonga avec Montanas de Tango Casino Bagnères-de-Bigorre

Milonga avec Montanas de Tango

Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 19:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Dj Christelle

10€ avec boisson .

Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 35 51 02 62

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English :

Dj Christelle

L’événement Milonga avec Montanas de Tango Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65