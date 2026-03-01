Milonga avec Montanas de Tango Casino Bagnères-de-Bigorre
Milonga avec Montanas de Tango Casino Bagnères-de-Bigorre dimanche 22 mars 2026.
Milonga avec Montanas de Tango
Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 19:00:00
Date(s) :
2026-03-22
Dj Christelle
10€ avec boisson .
Casino BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 35 51 02 62
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English :
Dj Christelle
L’événement Milonga avec Montanas de Tango Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-17 par Pôle du Tourmalet |CDT65