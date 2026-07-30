MILONGA DES VENDANGES Cesseras
samedi 12 septembre 2026 · Cesseras
Informations pratiques
Cesseras
MILONGA DES VENDANGES
Salle des fêtes de cesseras Cesseras Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
A la salle des fêtes de Cesseras, venez au bal tango & cortinas endiablées.
A la salle des fêtes de Cesseras, venez au bal tango & cortinas endiablées.
Auberge espagnole. .
Salle des fêtes de cesseras Cesseras 34210 Hérault Occitanie
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English :
Come to the Cesseras community hall for a wild tango and cortinas dance party.
L’événement MILONGA DES VENDANGES Cesseras a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC