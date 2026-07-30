Informations pratiques

Cesseras

MILONGA DES VENDANGES

Salle des fêtes de cesseras Cesseras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

A la salle des fêtes de Cesseras, venez au bal tango & cortinas endiablées.

A la salle des fêtes de Cesseras, venez au bal tango & cortinas endiablées.

Auberge espagnole. .

Salle des fêtes de cesseras Cesseras 34210 Hérault Occitanie

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English :

Come to the Cesseras community hall for a wild tango and cortinas dance party.

L’événement MILONGA DES VENDANGES Cesseras a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC