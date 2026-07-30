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AGENDA · Cesseras

MILONGA DES VENDANGES Cesseras

samedi 12 septembre 2026 · Cesseras

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Salle des fêtes de cesseras
Ville
34210 Cesseras
Département
Hérault
Tarif

Cesseras

MILONGA DES VENDANGES

Salle des fêtes de cesseras Cesseras Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

A la salle des fêtes de Cesseras, venez au bal tango & cortinas endiablées.
A la salle des fêtes de Cesseras, venez au bal tango & cortinas endiablées.

Auberge espagnole.   .

Salle des fêtes de cesseras Cesseras 34210 Hérault Occitanie  

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English :

Come to the Cesseras community hall for a wild tango and cortinas dance party.

L’événement MILONGA DES VENDANGES Cesseras a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC